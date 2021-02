Omicidio Cerciello: Hjorth, in caserma mi dicevano ‘hai i minuti contati’

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Quando mi hanno portato in caserma mi hanno ammanettato e bendato. Mi dicevano ‘hai i minuti contati’. Dopo mezz’ora, un’ora, mi hanno tolto la benda e davanti a me c’era Varriale che mi chiese se lo riconoscevo”. Lo ha detto Gabriel Natale Hjorth imputato insieme a Finnegan Lee Elder, rispondendo alle domande dei propri difensori in udienza a Roma al processo per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a luglio del 2019 nella Capitale.

“Ero in pessime condizioni, spaventato, stanco, mi sentivo svenire - ha aggiunto- Uno dei carabinieri mi ha detto che se gli davo il pin per sbloccare il mio telefonino mi avrebbe tolto le manette. Poi mi hanno portato in un’altra stanza per l’interrogatorio”.