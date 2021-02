Musei: da Osanna a Schmidt, coro dei direttori, apriamoli nel fine settimana/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - C’è chi parla poi di un’apertura necessaria per gestire i flussi che cresceranno nei prossimi giorni. “Speriamo molto nell’apertura dei musei – ha evidenziato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - anche nel fine settimana: vediamo che questo è anche il desiderio del ristrettissimo pubblico che adesso è ammesso, ovvero quello locale e regionale. Un pubblico che, tra l’altro, cresce di giorno in giorno, lentamente ma comunque in maniera continuativa. Ora, speriamo che potremo aprire anche il sabato e la domenica nell’ottica della gestione dei flussi".

I musei sono “luoghi sicuri e fanno bene all’anima”, ha sottolineato il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, Valentino Nizzo, secondo il quale “in questo momento, può essere altamente educativo incoraggiare la frequentazione di questi luoghi”. Chi invece si accontenta di un’apertura graduale, comprendendo i motivi che sono alla base di questa decisione, è il direttore di Paestum e Velia, Gabriel Zuchtriegel: ”Nonostante tutto – ha spiegato - è molto importante per noi riaprire anche lentamente. Arriverà sicuramente il momento in cui – ha proseguito fiducioso - si potrà aprire anche nel fine settimana”.

A spingere per l’apertura dei musei nel weekend è poi la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, che si è chiesta: “In questo momento i giorni di apertura dei musei coincidono con quelli lavorativi e di studio. Perché dunque non riaprire i musei anche nei weekend? Tenerli aperti il sabato e la domenica contribuirebbe anche a creare una socialità responsabile e regolata, alternativa all’assembramento nelle strade”.

(di Carlo Roma)