Mafia: gip Messina, 'pm Palma non autorizzò colloqui investigativi Scarantino'

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - Annamaria Palma, l'ex pm che indagava sulla strage di via D'Amelio in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta, "non autorizzò i colloqui investigativi" dell'ex pentito Vincenzo Scarantino. "Pur non potendosi negare l'anomalia di tali colloqui - scrive il gip -anche per le motivazioni per le quali alcuni di essi vennero concessi, deve comunque tenersi conto della disciplina vigente all'epoca che non prevedeva l'attuale divieto di colloqui investigativi con il collaboratore durante la redazione dei verbali di collaborazione o comunque fino alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione".