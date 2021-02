Mafia: gip Messina, 'da Scarantino dichiarazioni contraddittorie anche su pm Palma e Petralia'

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - Vincenzo Scarantino, l'ex pentito che con le sue false dichiarazioni ha fatto condannare diversi imputati per la strage di via D'Amelio, poi scagionati, "ha reso nel corso degli anni dichiarazioni contraddittorie rendendo del tutto inutilizzabili le sue propalazioni anche per quanto concerne possibili contegni criminosi dei magistrati della Procura di Caltanissetta". Questo è uno dei motivi per il quale il gip di Messina ha accolto la richiesta della Procura di archiviare l'inchiesta a carico dei magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia aggravata nell'ambito dell'inchiesta sull depistaggio sulla strage di via D'Amelio.