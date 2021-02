Mafia: gip Messina, 'da pm Palma e Petralia nessuna condotta penalmente rilevante'

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - "La corposa attività di indagine posta in essere dall'Ufficio di Procura di Messina non ha consentito di individuare alcuna condotta penalmente rilevante a carico dei magistrati" Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia aggravata nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio "che fosse volta ad indurre consapevolmente Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni e a incolpare ingiustamente gli opponenti nella certezza della loro innocenza". E' quanto scrive il gip Simona Finocchiaro nel provvedimento di archiviazione a carico dei sue magistrati. "Non deve dimenticarsi - scrive il gip - che, per la configurabilità del reati per il quale si procede, dovrebbe dimostrarsi che i magistrati, oltre a essere stati consapevoli della falsità delle dichiarazioni di Scarantino, erano altresì consapevoli dell'assoluta innocenza degli opponenti, consapevolezza non ravvisabile nei casi di dubbio, non potendo individuarsi il dolo del reato di calunnia nel dolo eventuale".