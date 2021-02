Il banchiere di vecchia scuola fa crescere le piccole banche

Classe 1958, originario di Salerno, Felice Delle Femine è dal 2017 direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Torre Del Greco. Un istituto di territorio – non piccolo e ben radicato, come vedremo – che meglio di altri ha reagito ai colpi della crisi, ma che comunque richiedeva una cura ricostituente.

Cinquemila soci, 90mila clienti, 540 dipendenti e una settantina di filiali tra la Campania e il basso Lazio, la Bcp si è vista migliorare in pochi anni il rating per la qualità del portafoglio e chiude il bilancio 2019 con tutti gli indicatori in salita: crescono insieme, infatti, patrimonio, coefficiente patrimoniale, raccolta, impieghi e utile.

Delle Femine è un banchiere di vecchia scuola: non ama apparire ma il suo curriculum parla per lui. Entrato giovanissimo, a 19 anni, nell’allora Credito Italiano, partendo da Napoli ha cambiato città e ricoperto ruoli via via più importanti fino a diventare nel 2010 responsabile per il Sud dell’azienda diventata Unicredit.

Nel 2016 la svolta. Nel pieno della bufera che ha scosso il sistema del credito portando al default di molte banche di media taglia, il manager accetta di diventare amministratore delegato della Nuova CariChieti approdata nel frattempo sotto l’ala protettiva del gruppo Ubi.

Pochi mesi e si lascia irretire dalle sirene della sua terra. Quando gli prospettano la possibilità di rientrare a casa prendendo le redini dell’istituto torrese, che affonda le radici nel 1888 e rappresenta un vero caposaldo dell’economia locale, non riesce a dire di no.

Così si rimbocca le maniche e applica la sua ricetta: trasferire organizzazione e metodi di una grande banca nazionale a una di dimensioni regionali senza perdere tuttavia quello che di buono c’è nella taglia minore: la semplicità nell’approccio e la capacità di ascolto.

La sua missione è creare valore per soci, clienti e dipendenti. Ma non tralascia d’investire nell’educazione finanziaria dei giovani e promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente. Quest’anno ha voluto destinare ai bisognosi la somma tradizionalmente destinata ai regali di Natale.