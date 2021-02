Governo: Zingaretti, 'da Draghi modo corretto per uscire insieme da questa situazione**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho ascoltato l'intervento di Draghi al Quirinale. Ha posto i temi nella maniera corretta rivolgendosi in modo corretto al Parlamento, alla politica, ai partiti e alle forze sociali per uscire insieme da questa situazione. Non solo una grande risorsa, ma anche un personalità che ha iniziato a interloquire con il Paese nella maniera corretta". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Immagina.