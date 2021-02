Governo: Vacca (M5S), 'su Draghi decida assemblea, trovare sintesi'**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Con Draghi? "Io sono per parlare, sederci al tavolo e portare le nostre proposte, ad esempio mi preme salvare il reddito di cittadinanza. Non sono favorevole ad assumere decisioni drastiche o tenere posizioni ferme in questo momento. Per noi è una fase indubbiamente difficile, oggi discuteremo in assemblea e prenderemo una decisione". Così il deputato M5S Gianluca Vacca, all'Adnkronos. A chi gli domanda se il Movimento si spaccherà, "spero e mi auguro di no - replica - non accadrà se troveremo una sintesi, se capiremo cosa è bene per il Movimento e per il Paese. Siamo la prima forza parlamentare del Paese, abbiamo più di una responsabilità".