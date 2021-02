Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Mario Draghi "è un'occasione per l'Italia, un appuntamento per l'Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, a chi gli chiedeva se un sostegno della Lega ad un governo guidato dall'ex presidente della Bce potrebbe favorire una sua legittimazione in Europa.