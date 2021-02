Governo: Orlando, 'con M5s e Leu confronto per condotta comune o non troppo dissimile'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Non ci siamo lasciati interrompendo un rapporto. Dicendo 'chiudiamola qui'. C'è un confronto in corso per avere una condotta simile o non troppo dissimile". Lo dice Andrea Orlando al termine dell'incontro Pd-M5S-Leu.

"Non sono preoccupato, la riunione non mi ha preoccupato: se non ha migliorato, non ha peggiorato la situazione. Il tono e il clima fanno sperare a evoluzione. L'importante è che le distanze si riducano", in una situazione come questa "è utile il sostegno" anche con sfumature diverse come "l'astensione". Le "sfumature possono essere molto importanti".