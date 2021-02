Governo: Orlando, 'con M5S e Leu clima positivo ma posizioni diverse'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "E' stato un incontro interlocutorio. Clima positivo ma posizioni diverse". Lo dice Andrea Orlando a La7 al termine dell'incontro Pd-M5S-Leu. "C'è la volontà di continuare" nell'alleanza e il senso della riunione, aggiunge, è quello di un "contributo a migliorare il clima in cui può nascere il nuovo governo". Orlando ribadisce che "non basta un nome", serve un maggioranza e "bisogna lavorare per costruirla. Noi stiamo facendo il nostro".