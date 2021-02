Governo: Orfini, 'sì a Draghi, ma più che una alleanza serve il Pd protagonista'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Io credo che si debba fare di tutto perché il governo Draghi nasca. Adesso serve una guida al paese, come ricordava ieri il Presidente Mattarella". Lo scrive Matteo Orfini sulla sua pagina Facebook.

"Vedremo che governo sarà e quale maggioranza lo sosterrà. Comprendo e condivido lo sforzo di portare anche le altre forze della ex maggioranza a sostenere questo governo. Ma c'è un punto che dobbiamo avere chiaro: serve il Pd. E serve che torni ad essere protagonista. Lo pensavo in questi mesi, lo penso ancor più oggi", spiega Orfini.

"Non possiamo affidarci solo alla politica delle alleanze (soprattutto nel momento in cui giustamente proponiamo una riforma elettorale che non le prevede). Non possiamo anteporre schemi politicisti agli interessi del paese. Che è un paese dolente, preoccupato, stremato. Serve il Pd. Serve tornare ad avere il coraggio di un punto di vista autonomo. Sull'agenda politica, sul futuro del paese", prosegue l'esponente dem.