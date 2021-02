Governo: Marcucci, 'Zingaretti incontrerà M5S e Leu per posizione comune'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "A Draghi assicuriamo una collaborazione fattiva, e chiederemo un confronto a tutto campo, sulle 3 emergenze che il Paese deve affrontare: Recovery, vaccini, economia. Sono contento che Draghi parta da consultazioni con gruppi parlamentari e forze sociali". Così il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, durante l’informativa al gruppo

"Importante che il Pd dia un contribuito importante per uscire dalla crisi, nelle prossime ore Zingaretti incontrerà Leu e M5S per concordare una posizione comune. Io mi sento comunque di fare un ringraziamento al Presidente Conte, oggi però deve prevalere in tutti la lucidità di fare gli interessi dell’Italia”.