Governo Draghi, Salvini: "Fiducia? Se dice che si vota tra 2 anni allora non si può"

(Adnkronos) - "Governo Draghi? Stasera non posso dire cosa voto. Non so di cosa stiamo parlando, con chi va al governo, quando si va a votare, ma se mi dice andiamo a votare tra due anni non si può". Lo dice Matteo Salvini ai microfoni di Radio Radio sottolineando la sua posizione rispetto a un esecutivo a guida Draghi. "Non può essere la pandemia la scusa per non votare, per bloccare la democrazia". Nel centrodestra, sottolinea, "ognuno ha le sue posizioni, io come segretario del primo partito" della coalizione di centrodestra "devo cercare di fare sintesi. Anche oggi nella riunione del centrodestra ho suggerito di andare ad ascoltare, a capire, a valutare" quello che dirà .

"Come centrodestra compatto, ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni. Con il voto si potrebbe dare al Paese stabilità, un governo stabile". Aveva infatti chiarito il leader della Lega al termine del vertice alla Camera esprimendo comunque "soddisfazione" perché "dopo settimane di perdite di tempo non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, Azzolina, questo - aveva detto - è già un servizio reso all’Italia".

Ma, aveva ribadito, "la via maestra sono le elezioni entro la primavera. Ovviamente - aveva aggiunto Salvini - siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate. C’è Draghi che ci incontrerà, andremo a capire, proporre e valutare", sottolinea. "Noi - aveva chiarito - non abbiamo pregiudizi, gli italiani hanno fame di salute".

"Le priorità che porremo a Draghi - aveva indicato, riferendosi alle consultazioni - sono il taglio delle tasse e burocrazia, il piano vaccinale, la riforma della giustizia".