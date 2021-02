Governo: De Luca, 'fiducia a Draghi da Pd-M5s e Leu, ci siano sia tecnici che politici'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Ci auguriamo dunque che in Parlamento, partendo dall'alleanza tra PD, M5S e Leu, una solida maggioranza di forze politiche con una chiara ispirazione europeista possa raccogliere l'invito del Presidente della Repubblica e convergere, con unità e responsabilità, per assicurare stabilità al Paese votando la fiducia ad un Governo Draghi". Lo dice Piero De Luca, deputato del Pd.

"Un Esecutivo autorevole composto auspicabilmente da figure, tecniche e politiche, di alto profilo. Non possiamo permetterci oggi salti nel vuoto, davvero pericolosi per il presente e il futuro dell'Italia”, aggiunge il capogruppo in commissione Politiche Ue di Montecitorio.