Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Io ho un buon rapporto con Andrea Orlando, è un amico. Io mi auguro che nessuno di loro ci voglia morti. Sicuramente noi non abbiamo l'ansia di rivalsa nei confronti del Pd. Vorrei dire al mio amico Orlando, che il problema non è sempre il Pd. Per noi al centro c'è il Paese, non l'alleato del Pd alle prossime elezioni ". Lo dice Maria Elena Boschi a L'Aria che Tira su La7.