Governo: Bettini, 'grato a Conte, non buttare a mare unica prospettiva per battere destra'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il primo sentimento che in queste ore si impone nel mio animo è di gratitudine per Giuseppe Conte. Egli ha guidato un governo politico, onesto e serio (anche se con differenti qualità nella sua composizione) che ha lavorato bene, in mezzo a difficoltà non paragonabili rispetto a qualsiasi fase passata della storia repubblicana. So bene che ci sono stati ritardi, mancanze, anche errori. Eppure un messaggio positivo è arrivato agli Italiani. Lo si vede nella popolarità che ancora conserva il Premier decapitato". Lo scrive Goffredo Bettini, uno dei padri nobili del Pd e tra i 'pontieri' che hanno cercato di approdare a un Conte ter, su 'Tpi.it, invitando a non "buttare a mare il solo schema politico che può battere la destra".

"Forse i cittadini hanno compreso meglio di tanti commentatori che per le forze democratiche e di sinistra si era aperta una prospettiva nuova. Difficile. Ma praticabile. Quando Nicola Zingaretti ha preso in mano il Pd - prosegue - il partito era isolato, al 15% nei sondaggi, circondato da una marea populista di destra e anche di sinistra, inerme di fronte a un governo comandato da Salvini. In questi mesi il populismo italiano si è spaccato. Quello più mite e anche innovativo si è aperto a una collaborazione istituzionale e di governo. Non è più quello di prima, arrabbiato e antipolitico. Questo ha permesso di costruire una alleanza, di cui Conte è stato il punto di riferimento, tra la sinistra democratica nel suo insieme e il Movimento 5stelle, rimettendo l'Italia sui binari giusti; saldamente europeisti e antisovranisti".