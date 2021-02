Frana costiera amalfitana, parte progetto Pilota a Minori

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Progetto Pilota a Minori per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Costiera Amalfitana appena colpita da una frana. "Mapperemo ben 6.7 chilometri quadrati di territorio su Minori e realizzeremo più azioni in contemporanea: studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo" ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori in Costiera Amalfitana.

Reale ha sottolineato il ruolo trainante della "Costiera Amalfitana che mitiga anche il rischio idrogeologico". "Reputo di grande livello e corretto l’appello lanciato ieri dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana all’unità per tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico della Costiera Amalfitana" ha continuato Reale sottolineando che "deve partire un tavolo tecnico che metta al centro in senso ampio la programmazione e la pianificazione della Costiera Amalfitana dalla mobilità alla manutenzione".

"A Minori, dunque, parte in modo concreto il Programma di Collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Avremo più azioni in contemporanea: da una parte l’analisi dei fenomeni franosi con una corretta definizione degli scenari di rischio, dall’altra indagheremo su un’area di studio di ben 6,7 chilometri quadrati" ha chiarito ancora il primo cittadino di Minori".