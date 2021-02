Digitale, Friggi (Tim): "Dopo pandemia Italia sta cambiando passo"

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - “Durante il primo lockdown il traffico nella nostra rete mobile è cresciuto del 30%, il 75% della popolazione ha usato internet ogni giorno e 43 milioni di italiani sono stati sempre in contatto tramite le videochiamate. La permanenza in casa ha dato una spinta notevole, il passo degli italiani nelle abitudini digitali si è allungato notevolmente”.

Così Simone Friggi, responsabile Sales Finance & Gaming Nord Ovest di TIM, ha ricordato alcuni dati sull’uso della tecnologia digitale in Italia durante un incontro on line per la presentazione di “Selfy”, la nuova offerta di conto corrente digitale di Banca Mediolanum.

“Cresce e crescerà ancora il bisogno di connettività per le relazioni sociali, per continuare a lavorare o a studiare o per l’intrattenimento — ha sottolineato Friggi —il nostro obiettivo è colmare il digital divide entro il 2021” senza dimenticare che c’è anche un ‘divide’ culturale, che noi contrastiamo con l'operazione “risorgimento digitale”, basato su attività formative per garantire l’inclusione digitale e con il quale contribuiamo alla ripresa economica e sociale dell’Italia”.