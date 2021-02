Cybersecurity: PoliMi, spesa imprese aumentata del 4% in anno pandemia

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Il 2020 è stato un anno di emergenza anche sul fronte della cybersecurity, che ha aumentato del 4% il suo giro d'affari, con 1,37 miliardi di spesa delle imprese. Lo ha calcolato l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano. Per il 40% delle grandi imprese, spiegano dal Politecnico, sono aumentati gli attacchi informatici rispetto all’anno precedente perché la diffusione improvvisa e capillare del remote working e del lavoro agile, l’uso di dispositivi personali e reti domestiche e il boom delle piattaforme di collaborazione hanno aumentato le opzioni di attacco a disposizione degli attaccanti.

Da qui, gli investimenti in cybersecurity, anche se l’impatto economico della pandemia ha costretto le imprese italiane a fronteggiare le sfide di sicurezza con budget ridotti. Il 19% ha diminuito gli investimenti in cybersecurity (contro il 2% del 2019) e solo il 40% li ha aumentati (era il 51% l’anno precedente). Ma per oltre un’impresa su due (54%) l’emergenza è stata un’occasione positiva per investire in tecnologie e aumentare la sensibilità dei dipendenti riguardo alla sicurezza e alla protezione dei dati.