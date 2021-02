Amalfi: frana su statale, parte progetto Pilota a Minori per rischio idrogeologico (2)

(Adnkronos) - "Metteremo in campo tutte le attività necessarie anche alla gestione del rischio idrogeologico. Si tratta di un programma che viene attivato per la prima volta, ampio ed in grado di migliorare la tutela dell’economia locale basata sul turismo. Ha preso il via l’attuazione dell’Accordo di Collaborazione stipulato tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e il Comune di Minori, teso a dare risposte al pressante problema del rischio idrogeologico" ha aggiunto aoncora Reale.

"Siamo dinanzi ad un innovativo 'Programma tecnico operativo' che prevedrà rilievi dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche, una carta geomorfologica del territorio ed una carta geologica e idrogeologica del territorio. Puntiamo con fermezza -ha infine assicurato Reale- ad una mappatura per una conseguenziale realizzazione della messa in sicurezza dell’intero territorio. Intanto ringrazio di cuore il gruppo di Protezione Civile Millennium ed i volontari cittadini grazie ai quali abbiamo subito liberato la strada 163 da barche e materiale di risulta portato dalla mareggiata di ieri sera".