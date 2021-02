Vc Hub Italia forma oltre 100 futuri professionisti del venture capital

Sono in totale 107 i partecipanti alla Venture Academy, il percorso formativo organizzato da VC Hub Italia, rivolto a giovani che vogliono costruirsi una carriera nel settore e ai professionisti e agli investitori che vogliono approfondire le proprie competenze in materia o quella dei propri collaboratori. Tra i partecipanti ci sono sia figure esterne che soci di VC Hub Italia.

Le lezioni saranno tenute da gestori di fondi di Venture Capital, altri investitori e startupper. Al termine di ogni lezione sono previsti momenti di dialogo e confronto che coinvolgeranno sia investitori che founder di alcune tra le startup italiane più promettenti.

VC Hub Italia è l’associazione italiana del Venture Capital, degli investitori in innovazione e delle startup e PMI innovative. Creata nel 2019 dai gestori di 6 tra i principali fondi di VC attivi in Italia, lo scorso anno ha deciso di allargare la propria base associativa anche alle startup e alle PMI innovative, proprio nell’ottica di rappresentare in maniera olistica l’ecosistema italiano dell’innovazione. Oggi VC Hub Italia conta più di 30 soci investitori, oltre 80 tra le principali startup italiane e 16 soci sostenitori.

“L’innovazione avrà un ruolo chiave per aiutare l’Italia a uscire dalla crisi e tornare a crescere, e in questo percorso sarà di estrema importanza il ruolo del Venture Capital, che dell’innovazione rappresenta il motore, spiega Francesco Cerruti, Direttore Generale di VC Hub Italia. Per innovare servono però conoscenze e competenze adeguate, ed è per questo che abbiamo voluto creare questo percorso per formare i professionisti del domani e rafforzare le competenze degli imprenditori e degli investitori”.

La prima lezione, che affronterà i fondamenti del Venture Capital, si terrà domani, e sarà tenuta da Gianluca Dettori (Primomiglio SGR), che approfondirà alcuni aspetti insieme a Giuseppe Donvito (P 101), Massimiliano Magrini (United Ventures) e Davide Turco (Indaco Venture Partners).

Nel corso delle altre lezioni verranno affrontati i principali aspetti legati al mondo del Venture Capital: dal processo d’investimento alla costituzione di una startup fino alla gestione dei soci e dei partecipanti al fondo; dagli strumenti di fund raising alle diverse tipologie e caratteristiche di investitore alla gestione della exit e alla generazione di un ritorno. Una lezione sarà infine dedicata agli aspetti legali della gestione di un fondo.

La Venture Academy si concluderà il 7 aprile 2021 con la consegna dei diplomi ai partecipanti.