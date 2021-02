Tv: 'Italia got's Talent', seconda puntata all'insegna del ballo

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Ci sarà il ballo in tutte le sue declinazioni, da quello armonioso di una 74enne, a quello sensuale di una giovane coppia ucraina o di un ballerino “snodabile” di Tenerife. Ma anche l’eco dello sciamano della valle, la pianta umana, un’esilarante esibizione sulle note della musica popolare tedesca e le peripezie funamboliche su una ruota: queste alcune delle novità della 2a puntata di ‘Italia got’s Talent’, in 1a visione assoluta, su Tv8, domani 3 febbraio, alle ore 21.30. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

La scorsa settimana Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l’accesso in finale, premiando l’esibizione delle Black Widow, un gruppo di giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile. All’atto conclusivo, grazie alla vittoria della prima puntata, si è qualificato anche Christian Stoinev, l’avvenente equilibrista capace di evoluzioni spettacolari, assieme al suo amico speciale a quattro zampe: il chihuahua Percy.