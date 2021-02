Sport e Salute: over 65 al Foro Italico, Giuliano Amato testimonial

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - “Al Foro Italico gli anziani fanno sport e salute”. È Giuliano Amato il testimonial d’eccezione per la campagna abbonamenti al Circolo del tennis dedicata agli over 65. Vicepresidente della Corte Costituzionale, già presidente del Consiglio, Amato, 83 anni, racconta i benefici del tennis per il suo fisico. La promozione per gli over 65 comprende, gratuitamente, una visita medica completa sui parametri fondamentali per svolgere attività fisica e tre settimane di lezioni con il Maestro Tonino Zugarelli, vincitore della Coppa Davis nel 1976. Scopri sul sito tutti i vantaggi e le promozioni per l’iscrizione al Circolo del tennis del Foro Italico, asset di Sport e Salute SpA. Per info: segreteria@psfi.sportesalute.eu. Tel. +39 06.32723301. La scadenza è il 28 febbraio.