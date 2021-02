Selectra apre il 2021 con + 70% di organico e nuove assunzioni

Servizio gratuito per gli utenti, attenzione per il cliente, ambiente di lavoro positivo e tanto coraggio nell’intraprendere nuovi progetti anche in tempi complicati: con questa formula Selectra (selectra.net), nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia, è riuscita nel 2020 a raddoppiare il fatturato e registrare un +70% in termini di organico. E ora festeggia 6 anni di attività superando la soglia dei 100 dipendenti, ottenendo la certificazione di Great Place to Work® Italia e aprendo nuove posizioni lavorative.

Lanciata a Roma nel 2015 su iniziativa di due giovani imprenditori, Antoine Arel e Niccolò Carlieri, Selectra ha come obiettivo quello di semplificare la gestione delle utenze di casa tramite i suoi servizi di consulenza gratuiti, che accompagnano privati e aziende nella scelta e attivazione dei contratti luce, gas e internet.

Avviata con una sola risorsa interna, oggi la società conta 100 dipendenti con un’età media di 30 anni: anche in un anno scandito da lockdown e crisi sanitaria, Selectra ha continuato ad investire e assumere nuovi collaboratori e, solo nel 2020, più di 40 persone sono entrate a far parte del team.

Un ambiente di lavoro in continua evoluzione, produttivo e attento all’innovazione, che investe sulle persone e offre possibilità di crescita, come testimoniato dal titolo di “Great Place to Work” appena ricevuto dall’omonima società internazionale, specializzata nell’analisi del clima aziendale e nell’employer branding. Il certificato viene rilasciato alle aziende che, come Selectra, dimostrano di aver saputo creare un ambiente di lavoro positivo apprezzato dai propri dipendenti, processi HR di alta qualità e grande attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei migliori talenti.

L’indagine della società Great Place To Work® si è svolta attraverso il questionario Trust Index©, che misura le opinioni dei dipendenti riguardo al clima lavorativo indagando cinque dimensioni: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. A questo si è aggiunta l’analisi delle politiche di gestione HR di Selectra. “Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto, che rappresenta per noi un ulteriore punto di partenza per continuare a comprendere e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e i nostri punti di forza”, spiegano Antoine Arel e Niccolò Carlieri, co-fondatori di Selectra Italia. “La nostra attenzione ai lavoratori si è dimostrata soprattutto in un anno così difficile come il 2020: con l’inizio del lockdown di primavera, abbiamo effettuato il passaggio allo smart working di tutte le sue risorse in soli 2 giorni, mettendo al sicuro tutti i collaboratori e allo stesso tempo senza sospendere il servizio nei confronti dei nostri utenti nemmeno per un’ora”.

Ora Selectra sta ulteriormente ampliando il suo team, con più di 10 posizioni aperte, tra cui un Assistente Amministrazione Finanza e Controllo, Consulenti Commerciali Inbound per Energia e Telefonia, Esperti di Web Marketing e di Nuove Partnership.

L’azienda inoltre, che dal 2017 al 2019 ha conseguito un aumento di fatturato di quasi il 100% ogni anno, ha confermato questo trend: il fatturato è infatti passato dai 2,4 milioni di euro del 2019 a oltre 4 milioni di euro del 2020.

Chiave del successo di Selectra consiste nell’utilità del servizio offerto: grazie ai tool proprietari di comparazione delle tariffe di luce e gas, strumenti di stima dei consumi energetici di casa e partnership con i maggiori fornitori, Selectra mette a disposizione dei consumatori un servizio gratuito personalizzato per confrontare ed attivare le offerte di luce, gas e internet più adatte alle loro esigenze, accompagnandoli anche nelle pratiche contrattuali.

A questo si aggiunge il lavoro svolto da Selectra per rendere i consumatori sempre più informati, consapevoli ed indipendenti nelle scelte tramite guide pratiche, analisi e studi sul mondo delle utenze aggiornati e fruibili gratuitamente sui portali online dell’azienda. Il riscontro positivo emerge dall’aumento delle visite registrate nell’ultimo anno: da circa 12 milioni di utenti che si sono rivolti alle piattaforme di Selectra in cerca di informazioni nel 2019, si è arrivati a 17 milioni nel 2020, una crescita del +45%. Inoltre, proprio con l’intento di supportare i consumatori, nel 2020 Selectra ha unito le forze con Unione Nazionale Consumatori dando vita a «SicurInsieme», innovativo gruppo d’acquisto di energia pensato per aiutare gli italiani nel passaggio al Mercato Libero dell’Energia. In collaborazione con la Staffetta Quotidiana, ha invece lanciato il primo Indice dei prezzi dell’energia elettrica sul Mercato Libero che monitora l’andamento delle offerte luce dedicate ai clienti domestici.

“Il nostro modello di business si è rivelato sostenibile e ha continuato a crescere anche in un anno così complicato poiché in grado di offrire al consumatore un servizio gratuito e utile, accessibile comodamente da casa”, spiegano i co-fondatori di Selectra. “Gli italiani in questi mesi sono stati costretti, in un modo o nell’altro, a vivere la propria casa a 360 gradi, con la conseguente necessità di renderla uno spazio sempre più confortevole e ottimizzato alle proprie esigenze: è stato fondamentale poter offrire loro un servizio sempre aggiornato”.