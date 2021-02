Quirinale: Baldassarre, 'Carta troppo ottimista , semestre bianco paralizza Capo Stato'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Colgo una razionalità nella proposta del Presidente Segni" contenuta nel messaggio inviato alle Camere il 16 settembre del 1963 e oggi richiamato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, laddove l'allora Capo dello Stato proponeva di introdurre la non immediata rieleggibilità abolendo però il cosiddetto semestre bianco. Lo sottolinea all'Adnkronos Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte costituzionale.

"Naturalmente -premette- non voglio legare le mie considerazioni alla situazione politica attuale. Bene fecero i Costituenti a prevedere un meccanismo che impedisse al Presidente della Repubblica, giunto alla fine del suo mandato, di esercitare i suoi poteri ponendo in essere comportamenti capziosi tali da favorire una sua rielezione".

"Tuttavia, inserendo la norma sul cosiddetto semestre bianco, furono troppo ottimisti, non prevedendo che sarebbero sorti problemi una volta che fosse assicurata una maggioranza in Parlamento. Invece la storia dimostra che le maggioranze sono risicate o cambiano continuamente per giochi politici e quindi il Capo dello Stato si ritrova praticamente paralizzato nell'esercitare i poteri più importanti che gli conferisce la Costituzione e questo crea oggettivamente un problema su base razionale".