Napoleone: nessun museo vuole manoscritto battaglia Austerlitz, si tratta con collezionisti

Parigi, 2 feb. - (Adnkronos) - Nessun museo si è presentato all'asta a Parigi per acquistare il manoscritto, con annotazioni autografe di Napoleone Bonaparte (1769-1821), sulla battaglia di Austerlitz, che il 2 dicembre 1805 vide trionfare l'esercito dell'imperatore francese sulle armate dello zar Alessandro I di Russia e di re Francesco I d'Austria. Per il documento offerto con una stima di un milione di euro si apre ora la fase di una trattativa privata con due collezionisti privati, un francese e un europeo, che hanno manifestato interesse. Lo ha reso noto la galleria parigina 'Arts et autographes' che per cinque giorni ha esposto il manoscritto sperando di concludere l'affare.

Dettato durante il suo esilio nell'isola di Sant'Elena da Napoleone, di cui quest'anno si celebra il bicentenario della morte, questo documento è lungo 74 pagine densamente scritte. Il manoscritto racconta in grande dettaglio - e sempre dal punto di vista dell'imperatore di Francia - i preparativi e lo svolgimento della battaglia di Austerlitz, l'attuale comune di Slavkov u Brna nella Repubblica Ceca, nelle vicinanze di Brno, passata alla storia come "la battaglia dei tre imperatori".

Si tratta del testo dettato dall'imperatore deposto al generale Henri-Gatien Bertrand, che lo aveva seguito in esilio nella piccola isola dell'Oceano Atlantico meridionale. Accompagnato da un piano di battaglia tracciato dal generale, il documento venne corretto undici volte da Napoleone, con annotazioni ai margini.