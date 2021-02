Musei: Zuchtriegel (Paestum), ‘per noi va bene aprire anche lentamente'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Per ora va bene riaprire in modo graduale nella speranza che, la prossima estate, si possa verificare un boom di visite. E’ l’auspicio di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum e di Velia che conversando con l’AdnKronos dice la sua a proposito del fatto che le disposizioni governative stabiliscono l’apertura dei musei nelle zone gialle fatto salvo il sabato e la domenica, giorni in cui devono restare chiusi. “Nonostante tutto – spiega - è molto importante per noi riaprire anche lentamente sperando che nella prossima estate si confermi quello che abbiamo già visto nei mesi più caldi del 2020 quando a Velia abbiamo registrato il 120% in più di visitatori nonostante il Covid”.

“Siamo felici – prosegue il direttore - di essere aperti e speriamo di contribuire ad un rilancio dei beni culturali. Arriverà sicuramente il momento in cui si potrà aprire anche nel fine settimana. E’ vero che noi, come parco, come area all’aperto, abbiamo forse meno rischi di altri, però è anche vero che va trovata una linea unitaria. Posso comprendere la scelta di non aprire nel fine settimana per evitare assembramenti soprattutto nelle grandi città. Ci sono criticità su tutti i livelli, la cultura è importante ma va inserita in quadro più ampio. Tutto va visto in un’ottica complessiva, non è un problema essere chiusi il sabato e la domenica”.

Zuchtriegel presenta poi il bilancio di questi primi giorni di apertura sottolineando che “non abbiamo i numeri dei tempi normali che neanche ci aspettavamo. Ci sono comunque famiglie, coppie, persone ma credo che sia molto importante riaprire, per il territorio, per la comunità locale. Abbiamo venduto molti biglietti annuali, molti abbonamenti in questo periodo. Per noi è importante - evidenzia ancora - aprire in primo luogo per dire al mondo che, anche se ci sono dei limiti, ‘ci siamo’. E poi per essere preparati, abbiamo messo in moto un sistema, abbiamo personale che ci aiuta nell’accoglienza e nella gestione dei flussi", conclude.