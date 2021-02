Musei: Montanari, 'nel weekend sicurezza più a rischio per mancanza di personale'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Io non penso che i musei servano all'incasso ma servono alla crescita civile del Paese e al suo sviluppo democratico. Detto questo, non so se l'affluenza più massiccia nei weekend possa diventare pericolosa per il contagio, ma penso che sia più difficile garantire la sicurezza perché i musei soffrono di mancanza di personale". Così lo storico dell'arte Tomaso Montanari interviene con l'Adnkronos sulla polemica relativa alle disposizioni del governo che stabiliscono la riapertura dei musei nelle zone gialle con l'eccezione del sabato e della domenica, giorni in cui devono rimanere chiusi.

"Sono felice se i musei riaprono - dice Montanari - ma lo devono fare in sicurezza, senza indurre la crescita del contagio che diventerebbe un boomerang per i musei stessi. E non basta avere gli ingressi contingentati, perché si creerebbero file e assembramenti all'esterno del museo. Vanno gestiti i flussi e il patrimonio italiano in realtà sconta la mancanza di personale. Inoltre, vorrei sommessamente ricordare che nei musei ci sono i lavoratori e vanno tutelati anche loro dai contagi. Quindi - conclude - sono felice che i musei vengano riaperti, ma la misura adottata dal governo in questo momento mi sembra giusta".