Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se c'è un esecutivo lo dicano entro oggi, altrimenti si vada a votare, la parola passi agli italiani". Così Matteo Salvini, risponde a SkyStart su Sky, a chi gli chiede come valuterebbe un eventuale dilazione dei tempi della crisi. "Ma - sottolinea - non avevano detto di fare presto, che non si poteva perdere tempo?".