Governo: Orlando, 'su giustizia mai M5s aveva accettato tanto, pazzesco non vedere'

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "I 5s oggi hanno accettato sulla giustizia quello che non avevano mai accettato prima. Non andare a vedere mi pare pazzesco". Lo scrive Andrea Orlando, in una conversazione su Twitter, a proposito dell'intesa sulla prescrizione raggiunta al tavolo del programma. Intesa che, però, Iv ha smentito.

"I 5s hanno messo a verbale che son d’accordo ad approvare la mia riforma. Altro non so....", aggiunge il vice segretario del Pd rispondendo a un altro tweet.