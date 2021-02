Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Renzi vuole fare saltare l'alleanza, immagina altre ipotesi, non so quali, io francamente non le vedo. È l'unica lettura, perchè non credo alla lettura stucchevole che si tratti di carattere o personalità. È un uomo politico che ha un disegno per sfasciare il centrosinistra e anche il Pd, perchè si sente stretto in questo quadro". Lo dice Andrea Orlando a Cartabianca su Rai3.