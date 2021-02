Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il percorso indicato dal capo dello Stato merita tutta l'attenzione e la disponibilità ma se era difficile mettere insieme quattro forze politiche che avevano fatto un percorso insieme non sarà semplice con forze politiche che non hanno fatto niente insieme e che non faranno strategicamente niente". Lo dice Andrea Orlando a Cartabianca su Rai3.