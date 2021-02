Governo: muro contro muro Iv-M5S ma si tratta, Fico stasera al Colle** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Per questo la speranza per chi confida in un Conte ter è che il Colle conceda dei tempi supplementari, consentendo al presidente Roberto Fico di vestire i panni dell'esploratore ancora per un po'. E non perché si pensi che i tavoli sul programma avviati dalla terza carica dello Stato possano portare a una soluzione: tutt'altro, tutti sono convinti che la partita vera si giochi altrove. Ma è proprio lì - dove si confrontano i big- che non si riesce ad uscire dalla palude. Intanto da Montecitorio confermano che Fico vorrebbe salire al Quirinale nelle prossime ore: resta infatti "stasera come orizzonte per riferire" al Presidente Sergio Mattarella.