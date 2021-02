Governo: Mattarella, 'presto incarico per esecutivo di alto profilo, partiti lo sostengano'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo, che non deve identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili" legate alla pandemia. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al Quirinale dopo il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera, Roberto Fico.