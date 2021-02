Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il Pd ha lavorato per dare una soluzione a una crisi che il Paese non meritava, guardando solo all'interesse generale. Resta questa la nostra bussola nella fase nuova che si apre, grati al Presidente Mattarella per la sua saggia guida". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio.