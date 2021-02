Governo: De Bonis, 'dal tavolo sì a lodo Orlando su riforma prescrizione'

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Il lodo Orlando è stato condiviso sul tavolo, sembra prendere piede. Per cui se non ci saranno tempi ragionevoli per la riforma del processo si metterà mano alla prescrizione. C'è una intesa di massima, me lo dicono i colleghi, si sta valutando da parte di tutti". Lo ha detto a 'L'Aria che tira' Saverio De Bonis, riportando le informazioni arrivate dagli esponenti del suo gruppo al tavolo del programma in corso alla Camera.