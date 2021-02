Governo: Boschi, 'nessun verbale, restano distanze'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non c'era nessun verbale ma una proposta elaborata da alcune forze politiche, ma alla fine si è scelto in maniera concordata di non fare il verbale, quindi non è che non abbiamo sottoscritto il verbale". Lo ha detto la presidente dei deputati di IV Maria Elena Boschi, al termine del tavolo di maggioranza sul programma appena conclusosi alla Camera.

"Rimangono le distanze sui contenuti - spiega poi - Sui punti sui quali non c'era accordo, nonostante il lavoro di questi giorni, rimangono le distanze sui contenuti. Quindi non è un problema di verbale". A chi le domanda se Iv abbia manifestato un eventuale sostegno a un governo guidato da Giuseppe Conte, "non abbiamo parlato di nomi", risponde secca. Dunque Iv ha detto no a Conte premier? "Fico non ci ha posto questa domanda".