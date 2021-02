Coronavirus: Moratti, 'vaccini subito a personale forze ordine, scuola, giustizia e tpl'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - In Lombardia c'è una "prima ipotesi" di "categorie prioritarie" a cui sarà somministrato il vaccino Astrazeneca, una volta disponibile. Lo ha detto la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, nelle sue comunicazioni sulla campagna vaccinale in consiglio regionale. "La nostra ipotesi prevede il vaccino alle forze dell'ordine, al personale scolastico per la didattica in presenza, agli addetti alla giustizia e al personale del trasporto pubblico locale".