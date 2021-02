Coronavirus: Moratti, 'per imprese Lombardia infattibile produrre vaccini'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - La vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti si era "attivata" con Assolombarda e Farmindustria per capire se fosse possibile produrre i vaccini in Lombardia con licenza obbligatoria.

"Mi è stata però segnalata - ha detto - una complessità e una necessità di prevedere dei tempi tali che le aziende non ritengono possibile farlo" in tempi ragionevoli, "anche in considerazione del fatto che sono in arrivo altri vaccini. Da aprile in poi potremmo avere effettivamente altri vaccini e quindi le aziende non ritengono che sia fattibile farlo in tempo".