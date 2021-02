Coronavirus: Bertolaso, 'servirebbe decreto legge per attuazione piano vaccinale'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Un decreto legge per stabilire tutti i dettagli del piano di attuazione della campagna vaccinale. Guido Bertolaso, da oggi incaricato di seguire la campagna per la Lombardia, lo riterrebbe importante, secondo quanto spiega in conferenza stampa.

"Per una vicenda così importante con tutte queste criticità secondo me un decreto legge che dicesse quali sono norme, agevolazioni e linee guida per l'attuazione del piano vaccinale nazionale non sarebbe una cattiva idea". Ad esempio, sottolinea, "risolveremmo il problema dei medici specializzandi, dei medici in pensione, risolveremmo il problema delle autorizzazioni allo stoccaggio, dei volontari della protezione civile, perché in questo momento la cosa incredibile è che i volontari non sono autorizzati a svolgere attività di protezione civile per questo tipo di finalità".