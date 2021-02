Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Per portare a termine con successo la campagna vaccinale "ci deve essere una fornitura di vaccini certa. Se noi siamo soggetti alla schizofrenia delle imprese farmaceutiche anche l'organizzazione più teutonica, più militare e efficace che si mette in piedi poi trova delle difficoltà grossissime". Lo ha detto Guido Bertolaso, in conferenza stampa, a Milano.