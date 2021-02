Camera: Carfagna, 'Ferretti punto di riferimento per tutti'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Marco Ferretti è stato un assistente parlamentare di impeccabile professionalità. Ha seguito e affiancato con il suo lavoro l’attività della Camera dei deputati anche in passaggi molto complicati, diventando per la sua umanità e per l’esperienza acquisita un punto di riferimento per i suoi colleghi, per i deputati, per i giornalisti parlamentari. Oggi piangiamo la sua scomparsa, anche lui portato via da questa terribile pandemia. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”. Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.