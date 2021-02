Calcio: Serie B in diretta all’estero su Livenow

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Dalla 21a giornata, e fino al termine della stagione 2020/2021 (inclusi playoff e playout), le comunità italiane all’estero potranno vedere la seconda categoria nazionale grazie all’accordo che La Lega Nazionale professionisti Serie B ha firmato con il gruppo Aser di Andrea Radrizzani, del quale fa parte LIVENow globale. La partenza di questo servizio sarà di particolare importanza dal momento che le due partite che verranno trasmesse in diretta sabato 6 febbraio coinvolgeranno le prime quattro in classifica, Monza-Empoli e Salernitana-ChievoVerona ovvero la prima e la seconda da una parte, la terza e la quarta dall’altra, oltreché l’anticipo di venerdì 5 febbraio tra Lecce e Ascoli.

Mauro Balata, Presidente della Serie BKT: “Si tratta del riconoscimento di un grande lavoro che i club della Serie BKT stanno portando avanti per valorizzare un campionato con un alto valore tecnico e con caratteristiche di grande equilibrio che in molti ci invidiano -afferma il presidente della Lega Serie B Mauro Balata-. Ma c’è un altro significato che mi preme sottolineare, quello del legame che abbiamo con i nostri territori e con la nostra gente, un legame che con questo accordo travalica i confini nazionali e raggiunge le comunità italiane all’estero che in questo modo possono seguire la loro squadra del cuore e il campionato di Serie BKT".

Andrea Hofer, MD LIVENow Italia: “Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con la Lega Nazionale Professionisti di Serie B che ringraziamo per aver scelto LIVENow. Da oggi, oltre ai concerti live streaming da noi offerti, gli italiani residenti all’estero avranno la possibilità di sentirsi più vicini all’Italia grazie ai migliori match della Serie B disponibili su LIVENow". Le partite saranno visibili al prezzo unitario di 4,99€, senza necessità di abbonamento.