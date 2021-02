Calcio: caos Marsiglia, Villas Boas si dimette e club lo sospende

Marsiglia, 2 feb. (Adnkronos) - Andre Villas-Boas è stato sospeso dal Marsiglia dopo che il club ha accusato l'allenatore di commenti che "hanno seriamente danneggiato" la loro reputazione. Oggi l'ex allenatore di Chelsea e Tottenham ha affermato di essersi dimesso in contrasto con la politica sportiva della società e delle sue frustrazioni per la gestione del club, che sono arrivate al culmine con l'acquisto di Olivier Ntcham, un giocatore che il tecnico non aveva chiesto. "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall'OM. Non voglio soldi", ha detto in conferenza stampa. "Sto aspettando una risposta, potrebbe essere no ma non voglio soldi, voglio solo andarmene".

Villas-Boas ha detto di aver appreso dell'accordo per ingaggiare il centrocampista Ntcham dal Celtic "questa mattina dalla stampa", aggiungendo: "E' un giocatore che avevo detto di non volere. Non era nella nostra lista". Questi commenti hanno irritato i dirigenti del Marsiglia, che ora stanno perseguendo un'azione disciplinare, che probabilmente porterà al licenziamento di Villas-Boas. Il portoghese aveva precedentemente dichiarato che non avrebbe prolungato il suo contratto, che scade a fine stagione.