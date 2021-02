Alitalia: cda Ita, preoccupazione per tempi vendita, procedure non rinviabili

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il Cda di Ita che si è riunito oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caio, ha espresso "preoccupazione, in linea con la lettera inviata dai vertici all’Amministrazione Straordinaria, per i tempi di attuazione delle procedure di vendita, auspicando un rapidissimo e non più rinviabile avvio delle stesse". Così in una nota il cda della nuova compagnia informando degli esiti della riunione che "ha avuto come principale oggetto l’aggiornamento sul dialogo istituzionale con il Parlamento e con l’Ue e sulle attività di pianificazione operativa".

In particolare, l’amministratore delegato e direttore generale Fabio Lazzerini ha illustrato "la struttura operativa, gli asset necessari per l’avvio delle operazioni e, auspicando un rapido avvio del negoziato anche con l’Amministrazione Straordinaria, la tempistica delle attività che – anche in relazione agli appuntamenti istituzionali – sono state pianificate ed avviate per poter iniziare ad operare nella stagione Iata Summer 2021, traguardo che implica una rapida determinazione del processo di dismissione da parte dell’Amministrazione Straordinaria".