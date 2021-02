Scuola: Vacca (M5S), 'basta propaganda su banchi a rotelle, specifiche sanitarie'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “I banchi innovativi seguono precise specifiche sanitarie, sono stati previsti in un bando scritto insieme al Cts. E’ bene ricordare che quelle sedute sono state scelte dai presidi stessi, avendo il ministero dell’Istruzione lasciato libera scelta tra quelle e le monoposto ‘tradizionali’”. Lo dichiara, in un’intervista a Orizzonte Scuola, Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

Sul rapporto Unesco, che rivela come l’Italia abbia tenuto le scuole aperte più di altri Paesi Ue, sottolinea: “La determinazione, la perseveranza con cui la ministra Azzolina e tutto il MoVimento 5 Stelle hanno portato avanti la battaglia per garantire il più possibile le lezioni in presenza ha comunque ripagato viste le performance peggiori di altri Paesi Ue. Non dimentichiamoci che a settembre l’Italia è stata elogiata dall’Oms per le modalità di riapertura delle scuole e che è stata tra i Paesi che più hanno investito per la sicurezza di studenti e docenti. Questo è quello che accade quando, dopo tanti anni in cui l’istruzione è stata trascurata, in Italia si rimette la scuola al centro dei temi politici: ci si distingue in positivo, finalmente”.