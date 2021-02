Recovery: De Poli (Udc), 'inserire alta velocità ferroviaria Padova-Bologna'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Il Nordest ancora una volta è penalizzato. Da oggi dovevano partire 13 Frecce Trenitalia e invece nulla. Ancora una volta il Veneto rischia di essere tagliato fuori dai principali collegamenti. Il governo intervenga subito contro la decisione di Trenitalia di non sbloccare, secondo quanto ci risulta, le Frecce che partono da Venezia e, passando per Padova, sono dirette a Milano o a Roma e Napoli". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

"Domani, in Aula, in Senato, - rende noto il senatore - porrò la questione all'attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Una città come Padova, capitale del Nordest, ad oggi, ha soltanto 4 treni all'andata per Roma e Napoli e altri 4 verso Milano e Napoli. Bastano questi numeri per capire quanto questa programmazione sia totalmente insufficiente rispetto alle esigenze del nostro territorio".