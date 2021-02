Recovery: De Poli (Udc), 'inserire alta velocità ferroviaria Padova-Bologna' (2)

(Adnkronos) - De Poli già nei mesi scorsi, era intervenuto più volte, con interrogazioni parlamentari al governo, dopo la soppressione del Freccia delle 6,32 da Padova per Roma-Termini. "I soldi del Recovery - continua ancora - dovranno essere utilizzati certamente anche per migliorare l'aspetto infrastrutturale e i collegamenti del Veneto. Al governo chiederemo di inserire nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza l'Alta Velocità anche l'Alta velocità sulla linea ferroviaria Padova-Bologna".

"E' un investimento importante per Padova e per il Veneto, su cui tutti dobbiamo lavorare, facendo squadra, e remando nella stessa direzione. E' una battaglia che non ha colori politici: qui non si tratta di destra o sinistra, ma della vita e del futuro di due regioni (Veneto ed Emilia Romagna) che sono il motore d’Italia. Rinunciare ad un'opera strategica come l'Alta velocità significa creare un danno a tutto il Paese", conclude il centrista.