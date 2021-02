Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Colpo di stato in Myanmar: arrestata Aung San Suu Ky e altri civili. Vogliono soffocare la transizione democratica. L'Italia unisca la sua voce a Ue e Onu per la liberazione di tutti gli arrestati e ripristino dell'ordinamento democratico". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Affari Esteri della Camera, Piero Fassino, commentando le notizie su un golpe militare in Myanmar.